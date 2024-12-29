MISIR'ın Kızıldeniz kıyısında iki turist, köpek balığı saldırısına uğradı. Turistlerden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.
Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Marsa Alam bölgesinde iki turistin köpek balığı saldırısına uğradığı belirtildi. Turistlerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin de yaralandığı bildirildi.
Mısır Çevre Bakanlığı köpek balığı saldırısının, ülkenin Marsa Alam kasabası kıyılarında meydana geldiğini açıkladı.
Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Mısır'da Köpek Balığı Saldırısı: 1 Turist Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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