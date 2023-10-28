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Mısır'da trafik kazasında 32 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Mısır'da trafik kazasında 32 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 28.10.2023 14:36

Mısır'ın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza, Kahire-İskenderiye çöl yolu üzerinde yolcu otobüsü ile çok sayıda aracın karıştığı bir kaza sonucu meydana geldi. Araçlardan bazıları alev aldı. Kazanın nedenine ilişkin henüz bilgi verilmedi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, hastanelere hazırlık durumunun artırılması talimatı verildi. Kazanın yoğun sis ve olumsuz hava şartlarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Mısır'ın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Vadi en-Natrun bölgesi yakınlarında, Kahire- İskenderiye çöl yolu üzerinde yolcu otobüsü ile çok sayıda aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası araçlardan bazıları alev aldı.

İlk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı kazanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, El-Buhayra ilindeki hastanelere hazırlık durumunun artırılması talimatı verildi

Mısır merkezli "Mısri el-Yevm" gazetesi, kazaya yoğun sis ve olumsuz hava şartlarının neden olduğunu belirtti.

Devlete ait "Ahbar el-Yevm" gazetesinin haberinde de "İskenderiye çöl yolunda çok sayıda aracın çarpışması sonucu korkunç bir kazanın meydana geldiği ve büyük bir yangın çıktığı" ifade edildi.

Kaynak: AA

İskenderiye, Mısır, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'da trafik kazasında 32 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'da trafik kazasında 32 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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