Mısır'da duyanları kahreden bir olay yaşandı. South Valley Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öğrenim gören 22 yaşındaki Mübarek Hüseyin Sayed Abdel-Jalil, üniversiteden gelen mektubu açtı ve sınavları geçtiğini öğrendi.
Ancak genç adam, zarfı açtıktan sonra aşırı heyecan yapması nedeniyle kalbini tutarak yere yığıldı. Panik içerisinde kalan ailesi hemen ambulansa haber verdi ancak hastaneye kaldırılan Abdel-Jalil yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ailesi, oğullarının o an aşırı sevinç yaşadığını, bunun nedeninin ise çok uğraştığı üniversiteyi bitirmesinden kaynaklı olduğunu ifade etti. Doktorlar da gencin ölüm nedeninin "Aşırı sevince bağlı heyecandan" kaynaklandığını rapor etti.
Son Dakika › Dünya › Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalp krizi geçirdi - Son Dakika