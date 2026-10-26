Mısır Meclisi'nin Suudi Arabistan'a askeri destek talebini onayladığı bildirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mısır Meclisi'nin Suudi Arabistan'a askeri destek talebini onayladığı bildirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır Meclisi\'nin Suudi Arabistan\'a askeri destek talebini onayladığı bildirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Meclisi'nin Suudi Arabistan'a askeri destek sunulması talebini onayladığı bildirildi. Böylece Mısır Meclisi, Suudi Arabistan'a askeri destek sunulması talebine onay vermiş oldu.

MISIR Meclisi'nin, Suudi Arabistan'a askeri destek sunulması talebini onayladığı bildirildi.

Mısır Meclisi, Suudi Arabistan'a askeri destek sunulması talebini onayladı.

Kaynak: DHA
Suudi ArabistanMısırDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı
16:41
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan
Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:06
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor
Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 16:56:32. #7.13#
SON DAKİKA: Mısır Meclisi'nin Suudi Arabistan'a askeri destek talebini onayladığı bildirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei