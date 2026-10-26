Mısır Meclisi\'nin Suudi Arabistan\'a askeri destek talebini onayladığı bildirildi

Mısır Meclisi'nin Suudi Arabistan'a askeri destek talebini onayladığı bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır Meclisi'nin Suudi Arabistan'a askeri destek sunulması talebini onayladığı bildirildi. Böylece Mısır Meclisi, Suudi Arabistan'a askeri destek sunulması talebine onay vermiş oldu.
MISIR Meclisi'nin, Suudi Arabistan'a askeri destek sunulması talebini onayladığı bildirildi.
Mısır Meclisi, Suudi Arabistan'a askeri destek sunulması talebini onayladı.
Kaynak: DHA
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