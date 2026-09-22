Model Presley Gerber, 27 yaşında rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti

Süper model Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber, 27 yaşında hayatını kaybetti.Modellik yapan Gerber, Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu'nun kayıtlarına göre, 20 Eylül Pazar günü bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti. Polis, kesin ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini belirterek, cinayet şüphesi olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını da ekledi. Santa Monica polisi pazartesi günü yaptığı açıklamada, yetkililerin Gerber'in ölümünü aşırı doz şüphesiyle soruşturduğunu belirtti.Crawford ve eşi Rande Gerber'in temsilcisi Allie Jenkins, BBC'nin ABD'deki haber ortağı CBS News'e yaptığı açıklamada, "Aile, bu çok zor ve acı dolu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" dedi.Gerber, annesi ve küçük kız kardeşi Kaia gibi bir modeldi ve ilk kez podyuma henüz 16 yaşındayken İtalyan markası Moschino için çıkmıştı.Daha sonra Burberry, Dolce & Gabbana ve Bottega Veneta gibi markalar için modellik yaptı.Babası, tanınmış bir iş insanı olan Rande Gerber, George Clooney ile birlikte Casamigos tekila markasını kurdu.Gerber son yıllarda açıkça ruh sağlığı sorunları ve uyuşturucu kullanımı hakkında konuşuyordu. 2023'te Studio 22 podcast'ine şunları söyledi: "Ruh sağlığı sorunları, depresyon ve bununla birlikte gelen diğer bazı şeylerle mücadele etmiş biri olarak yapmam gereken tek şey, ister bir kişiye ister yüz kişiye olsun, benim de hayatımın bir döneminde bulunduğum o durumdan kurtulmalarına yardımcı olmak." Bu ayki American Vogue dergisinde Kaia, kardeşinin bağımlılıkla mücadelesinden bahsetti. Şöyle dedi: "Ailede böyle bir şey yaşandığında, herkesin öncelikleri aynı hale geliyor.""Sanırım bu yüzden kendimi 'kolay olan' [çocuk] olarak görmeye başladım ve asla yardım istemek istemedim."

'Biz çok yakın bir aileyiz'Gerber daha önce, 2018'de Calvin Klein kampanyasında birlikte yer aldığı ve adını koluna dövme yaptırdığı kız kardeşi Kaia da dahil olmak üzere ailesiyle olan yakın ilişkisinden bahsetmişti.O yıl People dergisine şunları söylemişti: "Biz ilişkileri çok güçlü bir aileyiz, özellikle ben ve kız kardeşim, bu kesinlikle harika." Gerber, süpermodel annesiyle birlikte Pepsi'nin 2018 Super Bowl reklamında da rol aldı; bu, Crawford'un markanın ünlü 1992 reklamında ilk kez görünmesinden 26 yıl sonra gerçekleşti.O dönemde ise People dergisine, "Biz gerçekten çok yakın bir aileyiz, bu yüzden sanki arkadaşlarımdan biriyle işe gidiyormuş gibiydi. Çok eğlenceli ve kolay geçti" demişti.Crawford, Temmuz ayında oğlunun 27. doğum gününü kutlamak için Instagram'da onun çocukluğuna ait iki fotoğraf paylaştı."Böylesine olgun bir adam olduğun için çok gurur duyuyorum, ama seni her zaman küçük oğlum olarak göreceğim! Seni seviyorum" diye yazdı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .