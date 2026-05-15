Modi Avrupa ve Körfez Ülkelerine Resmi Ziyaret Başlattı

Hindistan basını, Başbakan Narendra Modi'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hollanda, İsveç, Norveç ve İtalya'yı kapsayan resmi ziyaret turuna başlamak üzere ülkesinden ayrıldığını duyurdu. Modi'nin ziyaretlerinin, Hindistan'ın ticaret, teknoloji, enerji, inovasyon ile yeşil büyüme gibi çeşitli alanlarda stratejik ortaklıklarını derinleştirmeyi ve Yeni Delhi'nin Avrupa ve Körfez bölgesiyle genişleyen iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı bildirildi.

Modi'nin Norveç'e yapacağı ziyaret, kendisinin bu ülkeye ilk ziyareti olmasının yanı sıra, 40 yılı aşkın bir sürenin ardından bir Hindistan Başbakanı'nın Norveç'e gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret niteliğini taşıyor.