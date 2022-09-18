Moldova'dan Rusya'ya kınama - Son Dakika
Üye Girişi

Moldova'dan Rusya'ya kınama

18.09.2022 17:49
Moldova'dan Rusya'ya kınama

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Ukrayna'nın geri aldığı İzyum kentinde bulunan toplu mezarla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya'nın vahşetini en güçlü şekilde kınıyoruz.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Ukrayna'nın geri aldığı İzyum kentinde bulunan toplu mezarla ilgili yaptığı açıklamada, " Rusya'nın vahşetini en güçlü şekilde kınıyoruz. Savaş suçlarının hesabı sorulmalıdır" dedi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna'nın geri aldığı İzyum kentinde bulunan toplu mezarla ilgili açıklamada bulundu. Sandu, "Kurtarılan İzyum'dan gelen yürek burkan haber karşısında dehşete düştüm. Ukrayna makamları tarafından bulunan toplu mezarlar, uluslararası hukukun mutlak ihlaliyle zulmün kanıtıdır. Rusya'nın vahşetini en güçlü şekilde kınıyoruz. Savaş suçlarının hesabı sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜM SAVAŞ SUÇLARININ CEZALANDIRILMASINDAN YANAYIZ"

Öte yandan Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky de toplu mezarın bulunmasıyla ilgili yaptığı açıklamada özel bir savaş suçları mahkemesinin kurulması çağrısında bulunarak, "Rusya, İzyum bölgesinde yüzlerce kurşuna dizilmiş ve işkence görmüş insanın bulunduğu toplu mezarlar bıraktı. 21. yüzyılda sivil halka yönelik bu tür saldırılar düşünülemez ve tiksindiricidir. Bunu görmezden gelemeyiz. Tüm savaş suçlularının cezalandırılmasından yanayız. Saldırı suçunu kovuşturacak özel bir uluslararası mahkemenin hızla kurulması çağrısında bulunuyorum" dedi.

UKRAYNA'NIN GERİ ALDIĞI İZYUM'DA TOPLU MEZAR BULUNMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçen günlerde İzyum'un geri alınmasının ardından yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın kontrolünden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum'da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin gömüldüğü toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı. Zelenski açıklamasında "Harkiv bölgesindeki İzyum'da toplu mezar bulundu. Orada gerekli prosedür işlemler çoktan başladı. Yarın daha fazla net, doğrulanmış bilgi olacak. Yarın İzyum'da Ukraynalı ve uluslararası gazeteciler olacak. Dünyanın gerçekte neler olduğunu ve Rus işgalinin neye yol açtığını bilmesini istiyoruz. Bucha, Mariupol, şimdi maalesef İzyum..." demişti. Yetkililer tarafından verilen bilgilere göre, keşfedilen alanda yüzlerce isimsiz tekli mezar ve 17'den fazla Ukraynalı askerin olduğu toplu bir mezar bulundu.

MEZARLAR TEK TEK AÇILACAKUkrayna Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın yerleşim alanlarına yaptığı füze saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve bazıları yerel halk tarafından acele bir şekilde gömülen kişilerin bulunduğu toplu mezardaki her mezarın tek tek açılacağını ifade etmiş ve "Harkiv bölgesi İzyum'da toplu mezar bulundu. Gerekli işlemler şimdiden başladı. Tüm cesetler mezardan çıkarılacak ve adli muayeneye gönderilecek" demişti.


YORUMLAR
500
Rusya, namlunun ucuna Starlink'i koydu! Rusya, namlunun ucuna Starlink'i koydu! Salgın sonrası ilk yüz yüze BM Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna Savaşı öne çıkacak Salgın sonrası ilk yüz yüze BM Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna Savaşı öne çıkacak
Kaynak: DHA

Ukrayna, Moldova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moldova'dan Rusya'ya kınama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bir vatandaşı "Sigara içmesin" diye uyardı! Sonrasında olanlar sosyal medyada gündem oldu
17:18 UEFA'dan Şampiyonlar Ligi hakkında tarihi karar! Devler Ligi, Avrupa'yı terk ediyor
17:03 "Çitos Efe" son haliyle yeniden gündem oldu
16:48 Burak Kut'un eşinin son hali olay oldu! Neden böyle çirkin biriyle evlendin demişlerdi
16:41 Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı
16:34 Tayvan'da yaşanan 6,9'luk deprem, spor salonundakilere korku dolu anlar yaşattı! İşte tüyler ürperten görüntüler
16:14 Karadeniz Fırtınası evinde 3 puan avında! İşte Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri
16:10 Yunanistan savunma bakanından provokatif sözler: Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak?
16:02 Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...
15:58 Fenomen Taha'dan uzun zaman sonra duygulandıran itiraf: Ailem aynı kaderi yaşardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 17:57:25. #1.13#
SON DAKİKA: Moldova'dan Rusya'ya kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement