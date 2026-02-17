Mons'ta Doğal Gaz Kesintisi 12 Bin Haneyi Etkiledi - Son Dakika
Mons'ta Doğal Gaz Kesintisi 12 Bin Haneyi Etkiledi

17.02.2026 09:51
Belçika'nın Mons kentinde 11 Şubat'tan beri süren gaz kesintisi 12 bin evi etkiliyor.

BELÇİKA'nın Mons kentinde, 11 Şubat'ta başlayan doğal gaz kesintisinden 12 bin hanenin etkilendiği bildirildi.

Belçika basını, Mons kentindeki bazı mahallelerde geçen hafta çarşamba günü teknik arıza nedeniyle başlayan doğal gaz kesintisinin devam ettiğini duyurdu. Yetkililer, kesintiden şimdiye kadar 12 bin hane etkilendiğini ve 2 bin eve doğal gaz tedarikinin yeniden başladığını açıkladı.

Mons Belediye Başkanı Nicolas Martin, doğal gaz kesintisi nedeniyle belediyeye ait bazı merkezlerin halkın duş alma gibi ihtiyaçları için kullanıma açıldığını belirtti. Martin ayrıca, halkın ısıtıcı talebinde bulunabileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Belçika, Enerji, Dünya, Son Dakika

Mons'ta Doğal Gaz Kesintisi 12 Bin Haneyi Etkiledi
