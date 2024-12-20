Moskova\'da Noel Baba Etkinliği: Hastanedeki Çocuklara Neşeli Anlar

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RUSYA Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, Noel Baba kılığına girerek Moskova'daki Polyanka Çocuk Cerrahisi Araştırma Enstitüsü'nde çocukları eğlendirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler her yıl 24 Aralık'ta düzenlenen etkinlik dolayısıyla, Noel Baba kılığına girerek Moskova'daki Polyanka Çocuk Cerrahisi Araştırma Enstitüsü'nde tedavi gören hasta çocukları eğlendirdi. Ekipler, halatlarla hastanenin duvarından aşağı indikleri bir gösteri organize etti. Hastanedeki odalarının pencerelerinden çatıdan inen Noel Babaları gören çocuklar, ellerindeki konfetileri patlatarak etkinliğe ortak oldu.