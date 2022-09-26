Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı - Son Dakika
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Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı

26.09.2022 20:37

Arazi yöneticisi olarak çalıştığı Mozambik'te yılan saldırısı nedeniyle yaşamını yitiren Sebastian Wicker'in son sözleri yürekleri dağladı. Ölen eşinin telefonunda sesli bir mesaj bulan kadın, "Seni seviyorum, hep mutlu ol" ifadeleriyle karşılaştı.

Mozambik'te arazi yöneticisi olarak çalışan Sebastian Wicker 2 hafta önce arazide çalıştığı sırada yılanın saldırısına uğradı. Wicker arkadaşlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

KARISINA HABER VERİLDİ

Olayın ardından acılı iş arkadaşları, talihsiz adamın karısı Amanda'yı arayarak korkunç haberi verdi. Sebastian Wicker'in iş sırasındaki kıyafetleri ve özel eşyaları da karısı Amanda'ya teslim edildi.

Yılanın korkunç saldırısı sırasında ölen adamın son sözleri yürekleri dağladı

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eşinin telefonunda inceleme yapan Amanda ise kahreden sesli mesajla karşılaştı. Mesajda, Sebastian Wicker'in yılan saldırısı sonrasında eşine yönelik "Seni seviyorum, hep mutlu ol" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Yılanın korkunç saldırısı sırasında ölen adamın son sözleri yürekleri dağladı
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı - Son Dakika
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