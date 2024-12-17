MOZAMBİK'te etkili olan Chido Kasırgası nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti, 319 kişi yaralandı.
Güney Afrika ülkesi Mozambik'te Chido Kasırgası nedeniyle en az 34 kişinin hayatını kaybettiği, 319 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 22.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
Yetkililer, bölgede 5 binden fazla evin yıkıldığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Mozambik'teki Chido Kasırgası 34 Can Aldı - Son Dakika
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