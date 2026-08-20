MSB: Ebu Zuhur Üssü\'nde Türk Askeri Yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in saldırı düzenlediği Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'nde Türk askeri varlığı bulunmadığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı" kaydedildi.Suriye devlet televizyonu, 18 Ağustos Salı günü Ebu Zuhur havaalanı pisti ve depolama tesisine sekiz hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.Üs Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunuyor.MSB'nin haftalık basın toplantısındaki değerlendirmede İsrail'e "pervasız saldırılarına son vermesi" çağrısı da yapıldı.Açıklamada, saldırının "Suriye'nin istikrarına, güvenliğine" yönelik olduğu da belirtildi.MSB açıklamasında, "Suriye "tek ordu" ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz" de denildi.Salı günü yapılan saldırıya Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra ABD de tepki gösterdi.ABD, saldırıyı "gereksiz bir tırmanma" olarak nitelendirerek İsrail'e yönelik nadir görülen bir kınama açıklaması yaptı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani de vurulan tesisin Suriye Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere elden geçirildiğini belirtti.Çarşamba günü ABD merkezli haber kuruluşu Axios'a yaptığı açıklamada, "Orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma veya sahada Türk kuvvetleri konuşlandırma gibi bir niyet yoktu" dedi.El-Şeybani İsrail'in söz konusu bombardıman için meşru bir gerekçesi bulunmadığını savundu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail'in saldırı öncesinde Suriye'yi üste Türk varlığına izin vermemesi konusunda uyardığını söyledi.Netanyahu, "Mesajımız çok netti: Yapmayın. Sanırım mesajı tam olarak anlamadılar" diye de ekledi.