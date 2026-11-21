Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Somali Polis Yetimleri Eğitim Merkezi'ne gerçekleştirilen ziyaret ve yardım faaliyeti kapsamında 330 çocuğa giyim malzemesi dağıtıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Somali Polis Yetimleri Eğitim Merkezi'ne ziyaret ve yardım faaliyeti gerçekleştirildiği duyuruldu. Faaliyet kapsamında merkezde eğitim gören 330 çocuğa giyim malzemesi dağıtıldığı aktarılan paylaşımda, "Dost ve kardeş Somali halkıyla dayanışmamızı sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.