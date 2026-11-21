MSB, Somali'deki yetim merkezinde 330 çocuğa giyim malzemesi verildiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nın Somali Polis Yetimleri Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 330 çocuğa giyim malzemesi ulaştırdığını duyurdu. Paylaşımda, dost ve kardeş Somali halkıyla dayanışmanın devam edeceği vurgulandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Somali Polis Yetimleri Eğitim Merkezi'ne gerçekleştirilen ziyaret ve yardım faaliyeti kapsamında 330 çocuğa giyim malzemesi dağıtıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Somali Polis Yetimleri Eğitim Merkezi'ne ziyaret ve yardım faaliyeti gerçekleştirildiği duyuruldu. Faaliyet kapsamında merkezde eğitim gören 330 çocuğa giyim malzemesi dağıtıldığı aktarılan paylaşımda, "Dost ve kardeş Somali halkıyla dayanışmamızı sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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