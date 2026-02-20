Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

İtalya'nın Pordenone kentinde meydana gelen ilginç hırsızlık olayında, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler bir eve girerek evi dağıttı ve içerisinde parlak parçalar olduğunu düşündükleri bir kutuyu alarak kaçtı.
Hırsızlar, evdeki nakit para ve elektronik eşyalara dokunmazken sadece "değerli taş" sanarak aldıkları kutuyu götürdü. Ev sahibi daha sonra çalınan kutunun içinde tıbbi analiz için sakladığı böbrek taşlarının bulunduğunu fark etti.
Kristalleşmiş yapısı ve rengi nedeniyle böbrek taşlarının altın ya da değerli maden parçalarına benzemesi, hırsızların yanılmasına yol açtı.
Ev sahibi olay sonrası, çalınan böbrek taşlarının hiçbir maddi değer taşımadığını belirtirken, uzmanlar böbrek taşlarının bazen dışarıdan bakıldığında değerli taşlara benzemesinin mümkün olduğunu ifade ediyor.
