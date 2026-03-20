Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

20.03.2026 18:26
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İran'dan fırlatılıp Türk hava sahasında imha edilen füzelerle ilgili konuşan Hamaney, "İkisiyle de iyi ilişkilerimiz olan Türkiye ve Umman'da, bu ülkelerin bazı noktalarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kesinlikle İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri ve direniş cephesinin diğer güçleri tarafından yapılmış değildir. Bu füze saldırılarıyla bizim bir ilgimiz yoktur." dedi.

ABD-İsrail saldırısında öldürülen babası Ali Hamaney'in yerine İran'da yeni dini lider seçilen Mücteba Hamaney yazılı açıklama yaptı. Hamaney'in açıklamasındaki "Türkiye" detayı dikkat çekti.

"TÜRKİYE'YE FÜZE SALDIRILARINI İRAN YAPMADI"

Hamaney, İran'dan fırlatılıp Türkiye hava sahasında imha edilen 3 füzeyle ilgili konuştu. Mücteba Hamaney füzeleri İran'ın fırlatmadığını söyledi. Hamaney açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İkisiyle de iyi ilişkilerimiz olan Türkiye ve Umman'da, bu ülkelerin bazı noktalarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kesinlikle İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri ve direniş cephesinin diğer güçleri tarafından yapılmış değildir.

"BU SİYONİST DÜŞMANIN BİR ALDATMACASIDIR"

Bu füze saldırılarıyla bizim bir ilgimiz yoktur. Bu, Siyonist düşmanın, İran İslam Cumhuriyeti ile komşuları arasında ihtilaf çıkarmak için sahte bayrak hilesini kullanarak yaptığı bir aldatmacadır. Bu, bazı diğer ülkelerde de meydana gelebilir. Bu bölümle ilgili diğer hususları daha önce belirtmiştim."

Hamaney sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İran, düşmanın düşündüğünden çok daha güçlü. Düşman, halkın İslam rejimini bir iki gün içinde devireceğini sanıyordu. Halkımız düşmanın kötü niyetli medya kampanyalarına karşı dikkatli olmalıdır.

"DÜŞMANIN SALDIRILARININ HİÇBİR FAYDASI OLMADI"

Düşman, ulusa korku ve umutsuzluk aşılamak için İran'a yanılsamalarla saldırdı, ancak hiçbir faydası olmadı. İran ulusu, küresel kibre karşı amansız direnişiyle çatışmanın füzeler, SİHA'lar, torpidolar ve savaş alanının çok ötesine geçtiğini düşmana net şekilde bildirdi.

Dini, entelektüel, kültürel ve siyasi geçmişlerindeki tüm farklılıklara rağmen, yurttaşlarım arasındaki olağanüstü birlik sayesinde düşmanda bir kırılma meydana geldi. Halk arasındaki birlik daha da güçlenecek ve düşmanlar rezil olacak."

İRAN'DAN FIRLATILAN FÜZELER

İran topraklarından ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen toplam üç balistik mühimmat, Mart ayının ilk yarısında farklı zamanlarda (4, 9 ve 13 Mart tarihlerinde) tespit edilerek Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava savunma unsurları tarafından havada imha edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, mühimmatların Irak ve Suriye üzerinden geçerek Türkiye'ye yöneldiğini ve herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını açıklamıştı.

Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
Semih Şentürk’ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
21 ev için ödediği aidat akılalmaz 2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
Konyaspor, Gençlerbirliği’ni son dakikalarda üzdü Konyaspor, Gençlerbirliği'ni son dakikalarda üzdü

17:02
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
16:38
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
