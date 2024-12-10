Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında

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Suriye'de rejimi deviren silahlı muhalifler, Beşar Esad'ın babası eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarını bastı. Muhalifler mezarı ezip yıktı.

10.12.2024 21:32
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Suriye'de Baas rejiminin ömrü 61 yıl oldu. Silahlı muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyonun ardından rejim devrildi. Beşar Esad, ailesinden birkaç kişiyi de yanına alıp gizlice Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

HAFIZ ESAD'IN MEZARINI YIKTILAR

Ülke genelinde hakimiyet kuran silahlı muhalifler, kritik kurumları ve simge yerleri de ele geçirdi. Muhalifler, Lazkiye'de yer alan, Beşar Esad'ın babası eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın mezarına gitti. Mezarın üzerine çıkıp ezen kalabalık, daha sonra yıktı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Muhalifler, Hafız Esad\'ın mezarında

Hafız Esad, Lazkiye, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Mustafa Sagdic:
    bunlarin da esad dan kalir yani yok. biri kahve rengi biri laciver 112 62 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Bu olmadı işte… öluye de saygin olsun 95 51 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    arapların hepsi aynı. gelen farklı olmayacak 79 30 Yanıtla
  • Hakan Biber:
    Kötü gidip iyisi gelirmi…. Birde Müslümanlık kisvesine bürünüyor lar gerçi hangi kitapta yazar ebedi dergahında küfre izah?? 76 30 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    haydi burada laf soyleyin htş savunan gercek Müslüman olmayanlar mezara saldırılar mi ölüye saygı denen birsey var 55 26 Yanıtla
  • Süreyya Ağıl:
    Düşman bile olsa mezara saygısızlık bize ters 66 13 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Sözde Müslüman Müslüman dediğin asla böyle birşey yapmaz 58 12 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    adım adım tehlikeler bize yaklaşmakta 44 11 Yanıtla
  • Oooo:
    Çıkarıp kemiklerine sürttüreceksin kendisine gelecek! 14 35 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Hangi kitapta müslümanlikta insanı preslemek yazar,bir kurşunla öldürseydi bu bile ölümün hayırlısı dediğimiz nokta oldu, millet mezarı soyuyor bu onun yanında bir hiç 26 8 Yanıtla
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