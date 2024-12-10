Muhalifler, Hafız Esad\'ın mezarında

Dünya

ABD\'den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama

Suriye'de Baas rejiminin ömrü 61 yıl oldu. Silahlı muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyonun ardından rejim devrildi. Beşar Esad, ailesinden birkaç kişiyi de yanına alıp gizlice Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

HAFIZ ESAD'IN MEZARINI YIKTILAR

Ülke genelinde hakimiyet kuran silahlı muhalifler, kritik kurumları ve simge yerleri de ele geçirdi. Muhalifler, Lazkiye'de yer alan, Beşar Esad'ın babası eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın mezarına gitti. Mezarın üzerine çıkıp ezen kalabalık, daha sonra yıktı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.