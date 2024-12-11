Suriye'de Baas rejimini deviren silahlı muhalifler, ülke genelinde hakimiyet sağladı. Başkent Şam'ı da muhaliflerin eline bırakmak zorunda kalan devrik lider Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.
Silahlı muhalifler ülkede yönetimi ele geçirse de öfkeleri henüz dinmedi. Yıllarca Baas rejiminin baskı, zulüm ve hukuksuz uygulamalarına maruz kalan muhalifler, devrik rejimin sembol isimlerini hedef alıyor.
Muhalifler son olarak ülkenin eski devlet başkanı, Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarına gitti. Mezarlığı tamamen ateşe veren muhalifler o anları kayda aldı.
Son Dakika › Dünya › Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi - Son Dakika
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