Murat Ongun: İmamoğlu İBB Sözcülüğü makamını kaldırdığını açıkladı, 'Murat Bey diğer işlerine devam ediyor' dedi - Son Dakika
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BBC

Murat Ongun: İmamoğlu İBB Sözcülüğü makamını kaldırdığını açıkladı, 'Murat Bey diğer işlerine devam ediyor' dedi

18.05.2022 14:08
Murat Ongun: İmamoğlu İBB Sözcülüğü makamını kaldırdığını açıkladı, 'Murat Bey diğer işlerine devam ediyor' dedi

Murat Ongun'un yürüttüğü İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı iddiaları dün akşam sosyal medyada gündemdeydi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcülüğü makamını kaldırdığını açıkladı. İmamoğlu, İBB Sözcüsü olarak görev yapan Murat Ongun için, "Murat Bey diğer işlerine devam ediyor" dedi.

Florya Atatürk Kent Ormanı'nda basının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Bu konu çok küçük bir konu, Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır, başka görevleri vardır. Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm" diye konuştu.

İmamoğlu, kararının gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"Şu an gördüğüm ortamda, sözcülük makamının bir takım olumsuz sonuçları oldu. Siyasi rakiplerin de dezenformasyon çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu an böyle bir makam yok, Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor."

Eski gazeteci Murat Ongun, 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı oldu.

Murat Ongun, İmamoğlu'nun danışmanı olarak yerel seçim sürecinde de aktif rol oynadı.

Ongun, İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra İBB Sözcülüğüne getirilmişti.

Karadeniz gezisiyle ilgili olarak 'Tartışmaları önemsemiyoruz' demişti

İBB Başkanı İmamoğlu'nun iki hafta önce düzenlediği Karadeniz gezisine davet ettiği bazı gazeteciler ve sonrasında kendisine yönelik eleştirilere verdiği yanıtlar tartışma yaratmıştı.

Yapılan eleştirilerin üzerine Murat Ongun'un, "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır" ifadesi tepki çekmişti.

Ongun ayrıca gaziye davet edilen gazetecileri İmamoğlu'nun onayladığını belirterek " Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" demişti.

İmamoğlu ise eleştirilere yanıtında, "Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunun içerisinde, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" demiş, daha sonra bu sözleri nedeniyle özür dilemişti.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Murat Ongun: İmamoğlu İBB Sözcülüğü makamını kaldırdığını açıkladı, 'Murat Bey diğer işlerine devam ediyor' dedi - Son Dakika

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