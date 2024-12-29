Musk'tan AfD'ye Destek, Almanya'da Tepkiler Büyüyor

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Haber: İlhan BABA

(Nürnberg) - ABD'li teknoloji zengini Elon Musk, Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'ye yönelik sözleri ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yönelik hakaret içeren açıklamaları ile tepki çekti. Musk, "Almanya'nın eski ihtişamını geri kazandıracak son umut" diyerek AfD'ye destek verdi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ocak ayında göreve geldikten sonra Hükümet Verimliliği Bakanı olarak atayacağını açıkladığı milyarder Elon Musk ünlü Alman gazetesi Die Welt'in pazar sayısı olanWelt am Sonntag için kaleme aldığı 'konuk' görüş yazısında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine verdiği desteği gerekçelendirdi.

Musk, makalesinde Almanya'daki ekonomi, göç, kültürel kimlik ve yenilik sorunlarının çözümünün yalnızca AfD ile mümkün olduğunu iddia etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yönelik hakaret içeren açıklamaları ve AfD'ye desteği, Alman siyasetinde ve medyasında büyük tepki topladı.

FDP Genel Sekreteri Marco Buschmann, AfD'nin Almanya'yı demokrasiden uzaklaştıracağını ve Avrupa Birliği ile NATO'dan çıkışını desteklemesinin ülkeye zarar vereceğini belirtti. CDU/CSU temsilcisi Jens Spahn ise AfD'nin Rusya yanlısı politikalarını eleştirerek Musk'ın açıklamalarının Amerika'nın çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Musk'ın yazısı, yayımlandığı Axel Springer grubunda da tartışmalara yol açtı. Die Welt gazetesinin düşünce bölümü şefi Eva Marie Kogel, bu makalenin yayımlanmasına tepki olarak istifa etti.