Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu - Son Dakika
Üye Girişi

Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu

24.02.2022 13:17
Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasıyla gerilim hızla tırmanırken, Rusya'nın yakın müttefikleri Çin ve İran'dan açıklama geldi.

Çin, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun "işgal anlamına gelmediğini" öne sürdü.

BATI MEDYASI ELEŞTİRİSİ

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, günlük basın toplantısında, "Rus işgali" ifadesini kullanan gazetecilere sert çıktı. "İşgal ifadesini kullanarak Batı medyasının yöntemini kullanıyorsunuz" diyen Çinli yetkili, "Son durumu yakından takip ediyoruz. Tüm taraflara, durumun kontrolden çıkmasını önlemek için sağduyu çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.

Çin'in Ukrayna'daki Rusya yanlısı güçlere silah vermediğini kaydeden Hua, Ukrayna'daki Çin vatandaşlarına evden çıkmama ve Çin bayrağı gibi ülkeye ait semboller taşımama çağrısı da yaptı.

Çin Dışişleri, daha önce "ABD, sürekli Ukrayna'ya silah satarak ve savaş çığırtkanlığı yaparak gerilimi artırıyor" diyerek krizden ABD'yi sorumlu tutmuştu.

İRAN: NATO PROVOKASYONU

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, Ukrayna'daki savaşın NATO'nun provokasyonlarının bir sonucu olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Ukrayna-Rusya krizinden sonra pasifik kaynamaya başladı! Çin Tayvan'a gözdağı Ukrayna-Rusya krizinden sonra pasifik kaynamaya başladı! Çin Tayvan'a gözdağı Çin'in Kiev Büyükelçiliği güvenlik uyarısı yayımladı Çin'in Kiev Büyükelçiliği güvenlik uyarısı yayımladı

Ukrayna, Rusya, İran, Çin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:25:33. #1.13#
SON DAKİKA: Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement