Myanmar ordusu cunta karşıtı göstericilerin üzerine paraşütle bomba attı: 40 ölü

Dünya

08.10.2025 11:16
Myanmar ordusu, Sagaing bölgesindeki Chaung U kasabasında düzenlenen Thadingyut festivaline ve cunta karşıtı gösteriye motorlu yamaç paraşütüyle bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti. İnsan hakları gözlemcisi Uluslararası Af Örgütü, saldırının 'Myanmar'daki sivillerin acil korumaya ihtiyaç duyduğuna dair korkunç bir uyarı' niteliğinde olduğunu belirtti.

Myanmar ordusu, Sagaing bölgesindeki Chaung U kasabasında düzenlenen Thadingyut festivalini ve cunta karşıtı gösteriyi hedef aldı. Yüzlerce kişinin toplandığı alana motorlu yamaç paraşütüyle bomba bırakılarak düzenlenen saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

"KORKUNÇ BİR UYARI"

İnsan hakları gözlemcisi Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, saldırının "Myanmar'daki sivillerin acil korumaya ihtiyaç duyduğuna dair korkunç bir uyarı" niteliğinde olduğu ifade edildi.

KASABA GÖNÜLLÜ MİLİSLERİN KONTROLÜNDE

Chaung U kasabasının büyük bir kısmı, darbeden sonra askeri yönetime karşı mücadele amacıyla kurulan gönüllü milislerin kontrolü altında bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi tutuklanmıştı.

Cunta yönetimi kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivil hayatını kaybetmişti. Ülke, 2021'den bu yana ordu ve silahlı direniş gruplarının karşı karşıya geldiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği şiddetli bir iç savaşa sürüklendi.

Kaynak: İHA

