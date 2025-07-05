Marmara Denizinde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı. Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatlı olmalı.
Son Dakika › Dünya › Naci Görür'den İstanbulluların uykularını kaçıracak uyarı: Kumburgaz Fayı zorlanıyor - Son Dakika
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