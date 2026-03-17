Nairobi\'de Bina Çöktü: 4 Ölü, 4 Yaralı

KENYA'nın başkenti Nairobi'de kontrollü yıkımı planlanan bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de, kontrollü yıkım çalışması sırasında bir binanın aniden çöktüğü belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen çökme sonucunda enkaz altında kalan 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
