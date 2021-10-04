Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti

Mısır'ın İskenderiye şehrindeki bir radyoloji merkezinde çalışan Ahmed el Sayed, öğle namazını kılmak istedi. İş yerinin bir köşesine seccade seren adam, namaz kılmaya başladı. Namaz sırasında secdeye giden adam, ikinci oturuşunda secdeden kalkamadı.
Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, secdeye ikinci kez gitmesinin ardından kalkamayan adam yere yığıldı. Namaz kılarken secdede vefat ettiği belirlenen Ahmed el Sayed'den geriye son görüntüleri kaldı.
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