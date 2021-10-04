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Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti - Son Dakika

Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti

04.10.2021 15:29

Mısır'ın İskenderiye kentinde yatsı namazını eda eden genç secdedeyken vefat etti. Namaz kılan gencin ruhunu Allah'a teslim ettiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Mısır'ın İskenderiye şehrindeki bir radyoloji merkezinde çalışan Ahmed el Sayed, öğle namazını kılmak istedi. İş yerinin bir köşesine seccade seren adam, namaz kılmaya başladı. Namaz sırasında secdeye giden adam, ikinci oturuşunda secdeden kalkamadı.

GERİYE SON GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, secdeye ikinci kez gitmesinin ardından kalkamayan adam yere yığıldı. Namaz kılarken secdede vefat ettiği belirlenen Ahmed el Sayed'den geriye son görüntüleri kaldı.

Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti

İskenderiye, Mısır, Namaz, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (7)
  • Talip Konyali: inna lillahi ve inna ileyhi raciun...Allahım herşeyin hayırlısını ver biz müslümanlara inşallah Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
  • Hakki Ulutaş: Rabbim bizlere de böyle bir ölüm nasip etsin inşallah.. Rabbim kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eylesin inşallah.. Amin amin amin.. Cevap Yaz 72 1 Yayından Kaldır
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