Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti

Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, secdeye ikinci kez gitmesinin ardından kalkamayan adam yere yığıldı. Namaz kılarken secdede vefat ettiği belirlenen Ahmed el Sayed'den geriye son görüntüleri kaldı.

Mısır 'ın İskenderiye şehrindeki bir radyoloji merkezinde çalışan Ahmed el Sayed, öğle namazını kılmak istedi. İş yerinin bir köşesine seccade seren adam, namaz kılmaya başladı. Namaz sırasında secdeye giden adam, ikinci oturuşunda secdeden kalkamadı.

Rabbim bizlere de böyle bir ölüm nasip etsin inşallah.. Rabbim kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eylesin inşallah.. Amin amin amin..

inna lillahi ve inna ileyhi raciun...Allahım herşeyin hayırlısını ver biz müslümanlara inşallah

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