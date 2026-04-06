NASA'nın Artemis II Görevi: Ay'dan Yeni Görüntüler

06.04.2026 11:38
Astronotlar, Artemis II görevi sırasında Ay'ın daha önce bilinmeyen bölgelerini görüntüledi.

(ANKARA) - NASA'nın Artemis II görevi kapsamında Ay'ın etrafında gerçekleştirilen uçuş sırasında çekilen yeni görüntüler, insan gözünün daha önce hiç görmediği bir bölgeyi ortaya koydu. Astronotlar tarafından kaydedilen fotoğraflar, hem Ay yüzeyine hem de Orion uzay aracındaki yaşama dair yeni detaylar sundu. Görevin bugün gerçekleşecek Ay'a yakın geçişi, Türkiye saatiyle 20.00'den itibaren canlı olarak izlenebilecek.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, görüntülerden biri yaklaşık 965 kilometre genişliğindeki Orientale havzasının bir bölümünü içeriyor. Ay'ın yakın ve uzak yüzleri arasında geçiş niteliği taşıyan bu bölge, daha önce yalnızca robotik araçlarla gözlemlenebilmişti.

Artemis II mürettebatında yer alan NASA astronotu Christina Koch, Ay'ın Dünya'dan sürekli uzak kalan yüzüne ilişkin görüntüleri "kesinlikle muhteşem" olarak nitelendirerek, "bu manzaranın alışılmış Ay görüntülerinden farklı olduğunu" belirtti. Astronotlar, Ay'ın Orion pencerelerinden giderek daha büyük göründüğünü aktarırken, görev sırasında çekilen Dünya görüntülerinin, 1969'daki Apollo 11 görevi dahil, insan gözünün uzun yıllar sonra ilk kez bu açılardan gördüğü kareler olduğu belirtildi.

NASA'nın sosyal medya platformlarında canlı yayınlanan Orion uzay aracına ait görüntüler, görevin ilk aşamalarında Dünya'ya odaklanıldığını, Ay'a yaklaşıldıkça ise kameraların Ay yüzeyine çevrildiğini ortaya koydu. NASA, mürettebatın yolculuğun yarısından fazlasını tamamladığını ve Ay yakın geçişinin bugün gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Orion uzay aracının, Ay'ın yerçekimi alanına bugün girdiği de belirtildi. Artemis II'nin Ay'a yakın geçişi, bugün Türkiye saatiyle (TSİ) 20.00'den itibaren NASA'nın dijital platformları ve çeşitli yayın servisleri üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Astronotların Orion'da yaşamı

Mürettebatın uzaydaki yaşamına dair anlar da zaman zaman canlı yayınlarla paylaşıldı. Orion kapsülünde yansımayı önlemek için ışıkların kısılmasıyla çekilen bir görüntüde, Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen'in uzayı izlediği anlar yer aldı.

