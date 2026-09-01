NASA'nın Roman Teleskobu Uzayda: Hubble'dan 100 Kat Geniş Görüş Alanıyla Ötegezegen Avına Çıktı - Son Dakika
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NASA'nın Roman Teleskobu Uzayda: Hubble'dan 100 Kat Geniş Görüş Alanıyla Ötegezegen Avına Çıktı

NASA\'nın Roman Teleskobu Uzayda: Hubble\'dan 100 Kat Geniş Görüş Alanıyla Ötegezegen Avına Çıktı
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NASA, evrenin yapısını ve Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri incelemek üzere geliştirdiği Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nu SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle uzaya gönderdi. Teleskobun görüş alanı Hubble ve James Webb teleskoplarından 100 kat geniş olup, görev kapsamında 100 bine yakın yeni ötegezegenin keşfedilmesi öngörülüyor. NASA Yöneticisi Nicky Fox, teleskobun 'Evrende yalnız mıyız?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), evrenin yapısını ve Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri incelemek üzere geliştirdiği Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni nesil uzay teleskobu Roman, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle uzaya gönderildi. Roketten ayrılan teleskobun, Dünya'dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki hedef yörüngesine ulaşmak için yaklaşık üç aylık yolculuğuna başladığı bildirildi.

NASA tarafından yapılan açıklamada, teleskobun görüş alanının Hubble ve James Webb uzay teleskoplarına kıyasla 100 kat daha geniş olduğu kaydedildi. Görev kapsamında Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin haritalandırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, yeni teleskobun yüz binlerce yeni ötegezegen tespit etmesinin beklendiği aktarıldı.

'EVRENDE YALNIZ MIYIZ SORUSUNA YANIT ARAYACAK'

NASA Yöneticisi Nicky Fox, basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, "Roman, evrene bakış açımızı kökten değiştirecek. Bu teleskop sayesinde 100 bine yakın yeni ötegezegen keşfetmeyi öngörüyoruz. NASA olarak en temel hedeflerimizden biri olan 'Evrende yalnız mıyız?' sorusuna yanıt arayacağız. Uzak gezegenlerin atmosfer yapılarını inceleyerek yaşama elverişli olup olmadıklarını belirlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, teleskobun ana görev süresinin 5 yıl olarak planlandığı, bu sürenin 10 yıla kadar uzatılmasının hedeflendiği vurgulanarak, NASA'nın Roman'ın ilk görüntülerini 2027 yılının başlarında yayımlamayı planladığı bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar, projenin evrenin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturduğu düşünülen ancak yapısı henüz tam olarak çözülemeyen karanlık madde ve karanlık enerjinin haritalandırılmasına yönelik çalışmalara önemli katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

NASA'ya göre Roman, görev süresi boyunca her gün yaklaşık 1,4 terabayt veri gönderecek. Bu verilerin analizinde yapay zeka, makine öğrenimi sistemleri ve gönüllü bilim insanlarının desteğinden yararlanılacak.

Nancy Grace Roman'ın adını taşıyan teleskop, NASA'nın ilk başastronomu olan ve Hubble Uzay Teleskobu'nun geliştirilmesinde önemli rol üstlenen Roman'ın anısına bu isimle adlandırıldı. Teleskobun yönetimi NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi tarafından yürütülürken, projede çeşitli uluslararası bilim kurumları da görev alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya NASA'nın Roman Teleskobu Uzayda: Hubble'dan 100 Kat Geniş Görüş Alanıyla Ötegezegen Avına Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: NASA'nın Roman Teleskobu Uzayda: Hubble'dan 100 Kat Geniş Görüş Alanıyla Ötegezegen Avına Çıktı - Son Dakika
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