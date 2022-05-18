NATO'dan Finlandiya ve İsveç'in başvurusu sonrası Stoltenberg'ten Türkiye vurgusu: Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma kararı, Türkiye cephesinde tepkiyle karşılandı. Türkiye, terör örgütü üyelerine ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin güvenlik tehlikesi oluşturacağını belirtti.

"TÜRKİYE İÇİN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Pazar günü Reuters haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Danışmanı İbrahim Kalın, "Kapıyı kapatmıyoruz. Ama temelde bu Türkiye için bir milli güvenlik meselesidir. Terör örgütü PKK, ABD ve AB tarafından fon topluyor, Avrupa'da özellikle İsveç'te 'güçlü ve kabul görmüş' bir varlığı var" dedi.

BUGÜN RESMİ BAŞVURU YAPTILAR

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olmak için resmi başvuruyu bugün gerçekleştirdi. Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı.

"TÜM MÜTTEFİKLERİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ DİKKATE ALINMALI"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başvurularla ilgili yaptığı açıklamadaki Türkiye detayı ise gözden kaçmadı. Güvenlik endişesi olan ülkelerin taleplerinin göz önünde olacağını belirten Stoltenberg, "Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız" dedi.

Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.