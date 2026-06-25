NATO’dan İran Uyarısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rutte, görüşme kapsamında, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi ve Avrupa ile Kanada'nın savunma harcamalarının artırılmasına yönelik konuları ele aldıklarını söyledi.

NATO ülkelerinin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak tutum benimsediğini kaydeden Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savundu. Rutte, "İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı" ifadesini kullandı.

Trump'ın NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Rutte, "ABD Başkanı Trump, müttefiklerden savunma harcamalarını artırmalarını bekliyor" diye konuştu.