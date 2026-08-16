NATO Faaliyetine Türk Hava Kuvvetleri Katıldı - Son Dakika
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NATO Faaliyetine Türk Hava Kuvvetleri Katıldı

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Türk Hava Kuvvetleri, Romanya'da NATO hava savunması eğitimine katıldı ve düşük süratli önleme eğitimi yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Romanya hava sahasında gerçekleştirilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklarla katılım sağlandığını ve eğitim kapsamında ilk kez düşük süratli önleme eğitiminin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 13 Ağustos 2026 tarihinde Romanya hava sahasında NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) faaliyeti gerçekleştirildiği kaydedildi.

Söz konusu faaliyete Türk Hava Kuvvetleri'ne ait farklı üslerden uçakların katıldığı ifade edildi. Açıklamaya göre göreve; Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 2 adet F-16, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 1 adet E-7T ve Adana'daki 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 1 adet KC-135R uçağı katılım sağladı.

NATO unsurlarıyla müşterek olarak icra edilen görev kapsamında, ilk kez düşük süratli önleme eğitiminin başarıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri'nin barış ve güvenlik için görev başında olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya NATO Faaliyetine Türk Hava Kuvvetleri Katıldı - Son Dakika

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