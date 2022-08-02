Stoltenberg, Zelenski ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Stoltenberg, Zelenski ile telefonda görüştü

02.08.2022 13:53
Stoltenberg, Zelenski ile telefonda görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve görüşmede tahıl sevkiyatı anlaşmasının tam olarak uygulanması ihtiyacının tartışıldığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve görüşmede tahıl sevkiyatı anlaşmasının tam olarak uygulanması ihtiyacının tartışıldığını belirtti.

Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Stoltenberg Ukrayna'ya askeri desteğin görüşüldüğü telefon konuşmasında ayrıca tahıl sevkiyatı anlaşmasının tam olarak uygulanması ihtiyacının da tartışıldığını belirtti. Stoltenberg, "Başkan Zelenski ile askeri desteğe yönelik öncelikler konusunda iyi bir görüşme gerçekleştirdik. NATO ve müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla ve daha hızlı yardım sağlaması hayati önem taşıyor. Ayrıca, Rusya'nın işgalinden bu yana 1'inci tahıl sevkiyatı ve Birleşmiş Milletler (BM) ile müttefikimiz Türkiye'nin sponsorluğunda yapılan anlaşmanın tam olarak uygulanması ihtiyacı da tartışıldı" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Jens Stoltenberg, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Stoltenberg, Zelenski ile telefonda görüştü - Son Dakika

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