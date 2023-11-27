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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum.

27.11.2023 - 14:09,  Güncelleme: 14:36
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İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım Cuma günü sabahı saat 08.00 itibarıyla başlayan geçici ateşkeste son güne girilirken Katar'ın ardından bir talep de NATO'dan geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, " Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum

İLK TEKLİF KATAR'DAN GELDİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası ve geçici ateşkesin sağlanmasında arabulucu olan Katar ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum

NETANYAHU'DAN ATEŞKESİN UZATILMASINA YEŞİL IŞIK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün akşam yaptığı açıklamada Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen insani aranın birer gün uzatılmasını olumlu bulduğunu ifade etmişti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

BİR ÇAĞRI DA NATO'DAN GELDİ

Katar'ın ardından Gazze'deki 4 günlük geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik bir talep de NATO'dan geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada "Verilen aranın uzatılması çağrısında bulunuyorum. Bu durum Gazze'de halkın çok ihtiyaç duyduğu yardımların ulaşmasını ve daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacaktır." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum

"İRAN KENDİSİ İÇİN HAREKET EDENLERE HAKİM OLMALIDIR"

Stoltenberg, kalıcı bir siyasi çözüme ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. NATO müttefiklerinin Irak ve Suriye gibi ülkelerde varlıkları bulunduğunu hatırlatan Stoltenberg, şunları dile getirdi; "Irak'ta ve Suriye'deki ABD pozisyonlarına insansız hava aracı ve roket saldırıları yapıldığını, ticari gemilere saldırılar düzenlendiğini gördük. Bu durum gerginliğin tırmanma riski bulunduğunun altını çizmektedir. İran, kendisi için hareket edenlere hakim olmalıdır" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum

ATEŞKES SÜRESİNCE 175 ESİR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkesin başladığı 24 Kasım Cuma gününden bu yana taraflar arasında 3 kez esir takası gerçekleştirilirken toplamda 175 kişi özgürlüğüne kavuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum

İSRAİL 117 FİLİSTİNLİ ESİRİ SERBEST BIRAKTI

Esir takası sürecinde Hamas tarafından 13'er kişilik üç grup halinde 39 İsrail vatandaşı serbest bırakılırken, İsrail tarafından 39 kişilik üç grup halinde 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum

175 ESİR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Hamas'tan 17 Taylandlı, 1 Filipinli ve 1 İsrailli Rus'u serbest bırakmasıyla özgürlüğüne kavuşan esirlerin sayısı toplamda 175'e ulaştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum

ATEŞKES 24 KASIM CUMA GÜNÜ BAŞLAMIŞTI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya girmişti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum

50 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 150 FİLİSTİNLİ

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum - Son Dakika
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