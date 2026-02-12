NATO Savunma Bakanları Brüksel\'de Toplandı

NATO Savunma Bakanları, yılın ilk toplantısında Brüksel'de bir araya geldi.

NATO'da 32 üye ülkeyi bir araya getiren yılın ilk Savunma Bakanları Toplantısı başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantının başında yaptığı açıklamada, müttefik savunma harcamalarında önemli artışlar görüldüğünü bildirdi. Rutte, "Bugün, caydırıcılık ve savunmamızı nasıl daha da güçlendirdiğimizi ve uyarladığımızı, ayrıca Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeyi ele alacağız" dedi.

NATO'nun, caydırma ve savunma için her zaman görev başında olduğunu belirten Rutte, "Bu nedenle Rusya'nın artan askeri faaliyetleri ve Çin'in Yüksek Kuzey'e artan ilgisine karşı Arktik Nöbeti'ni başlattık" ifadelerini kullandı.