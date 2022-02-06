Üye Girişi
NATO tarihinde ilk kez bir kadın genel sekreter göreve gelecek mi? - Son Dakika
BBC

NATO tarihinde ilk kez bir kadın genel sekreter göreve gelecek mi?

06.02.2022 18:55
NATO tarihinde ilk kez bir kadın genel sekreter göreve gelecek mi?

Jens Stoltenberg'in Norveç Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesi nedeniyle boşalacak NATO Genel Sekreterliği için aday arayışı başladı.

Jens Stoltenberg'in Norveç Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesi nedeniyle boşalacak NATO Genel Sekreterliği için aday arayışı başladı.

NATO Genel Sekreterliği görevi Eylül ayında sona erecek ve o tarihin ardından Norveç Merkez Bankası Başkanı olacak olan Stoltenberg sonrası NATO Genel Sekreterliği koltuğu için, ağırlıklı olarak kadın adayların isimleri öne çıkıyor.

Tarihinde hiçbir zaman bir kadın genel sekreter tarafından yönetilmeyen ve bu nedenle "en erkek egemen kurumlardan biri" sayılan ittifakın, bu kez bir ilki gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Eski Norveç Başbakanı olan Jens Stoltenberg, 1 Ekim 2014 tarihinden bu yana NATO Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu. Ancak Norveç Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldı.

Stoltenberg'in, Eylül ayına kadar Brüksel'deki NATO karargahında görevine devam etmesi bekleniyor. 2023 yılından itibaren de yeni bir isim Stoltenberg'den boşalan koltuğa oturacak.

Bu nedenle Brüksel'de, Stoltenberg'in halefi olacak isime ilişkin arayışlar da başladı. Kulislerde daha önce adı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı için öne çıkan ancak bu görevi kabul etmeyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin de aralarında bulunduğu bir dizi isim tartışılmaya başladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada NATO Genel Sekreterliği adaylığını kesin bir dille reddetti. Şu an istediği bir konumda bulunduğunu söyleyen Hollanda Başbakanı, "Bu yüzden Brüksel'e gitmiyorum. NATO Genel Sekreterliği için aday değilim" dedi.

Brüksel'deki kaynaklara göre, yeni seçilecek genel sekreterin bir kadın olması olasılığı giderek öne çıkıyor. Kurulduğu 1949 yılından bu yana hiçbir kadın genel sekreter tarafından yönetilmeyen ve "en baskın şekilde erkek egemen" kurumların başında gelen ittifak, bu nedenle zaman zaman eleştiriliyor.

Diplomatik kaynaklara göre, NATO artık bu görünümünü yumuşatmak istiyor. Bu nedenle de, Stoltenberg sonrası ittifakın bir kadın lidere emanet edilmesi ihtimali ağırlık kazanıyor.

Uluslararası medyada adaylığı konuşulan liderler arasında da şu isimler öne çıkıyor:

Eski Belçika Başbakanı Charles Michel'in şu anda AB Konseyi Başkanı olmasının, Sophie Wilmes'in şansını azaltacağı konuşuluyor.

Bir dönem AB dış politikasına yön veren ve NATO ile yakın işbirliği içinde çalışan İtalyan politikacı Mogherini ile eski İngiltere Başbakanı May'in de şanslarının yüksek olduğu belirtiliyor.

Ancak son dönemde özellikle Ukrayna krizi ve NATO - Rusya ilişkilerinde yaşanan gerilim nedeniyle, " Vladimir Putin'in dilinden anlayacak" bir ismin ittifakın başına geçebileceği de konuşuluyor.

Bu durumda da "eski Doğu Bloku'na"mensup Litvanya ve Estonyalı kadın liderlerin NATO Genel Sekreteri olma şansı artacak.

YORUMLAR
500

Jens Stoltenberg, Merkez Bankası, Brüksel, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO tarihinde ilk kez bir kadın genel sekreter göreve gelecek mi? - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika Haberleri
18:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
18:34 Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
18:06 Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti
18:04 Hamileyken bile zorla fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an yürek parçaladı
18:02 Aslan kabusu yaşıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
18:01 Son Dakika! Bakan Özer'den öğretmen adaylarına müjde: 1 yıllık süreçte şartları yerine getirenler kadroya alınacak
17:45 Korkutan hareket! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı
17:44 Hayat pahalılığı hakkında yorum yapan Cem Yılmaz: Yakınmayan ya hırsızdır ya deli
17:42 Fenerbahçe taraftarından, Rıdvan Dilmen'e olay suçlama! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:39 Aile Bakanı Yanık, Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz desteğinin miktarını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 19:03:15. #1.13#
SON DAKİKA: NATO tarihinde ilk kez bir kadın genel sekreter göreve gelecek mi? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement