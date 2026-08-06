NATO, Ukrayna\'ya Hava Savunma Sağlama Üzerine Çalışıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Müttefiklerle, Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini sağlamayı nasıl sürdürebileceğimizi değerlendiriyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerine yönelik son füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını ele aldıklarını bildirdi. Rutte, "Müttefiklerle, Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini sağlamayı nasıl sürdürebileceğimizi değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.