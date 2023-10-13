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NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'ten Türkiye mesajı: Daha fazla yapabilecek bir şey kalmadı - Son Dakika

NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'ten Türkiye mesajı: Daha fazla yapabilecek bir şey kalmadı

Son Güncelleme: 13.10.2023 15:19

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üyelik sürecinin yakında sonuçlanmasını beklediklerini belirten Kristersson, ''Türkiye ile varılan anlaşma konusunda daha fazla yapabilecek bir şey kalmadı'' dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kristersson, Türkiye ile varılan anlaşmalara uyduklarını ve bu konuda daha fazla yapabilecek bir şey kalmadığını söyledi.

"YAKINDA SONUÇLANACAĞINA İNANIYORUM"

İsveç Başbakanı Kristersson, "NATO'ya üyelik sürecimizin yakında sonuçlanacağına inanıyorum. Türkiye ile varılan anlaşma konusunda daha fazla yapabilecek bir şey kalmadı" dedi.

TÜRKİYE VE MACARİSTAN'IN ONAYINI BEKLİYOR

İsveç, NATO üyeliği için 2 ülkeden onay bekliyor. NATO müttefikleri arasında İsveç'in üyeliğini onaylamayan yalnızca Türkiye ve Macaristan kaldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AB RESTİ

Vilnius'ta Temmuz ayında yapılan NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üye olması için Türkiye'nin öne sürdüğü taleplere bir yenisini ekleyerek, Ankara'nın üyeliğe yeşil ışık yakması için Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin AB üyeliğinin "önünü açmasını" istemişti.

Erdoğan 26 Eylül'de yaptığı açıklamada NATO'ya üyelik onayının mecliste verileceğinin altını çizerken bir yandan da Türkiye'ye verilen sözlerin gerçekleşme koşulunu vurgulamıştı.

Türkiye, İsveç, Nato, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'ten Türkiye mesajı: Daha fazla yapabilecek bir şey kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'ten Türkiye mesajı: Daha fazla yapabilecek bir şey kalmadı - Son Dakika
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