NATO Uzay Harekat Konferansı Almanya\'da Düzenlendi

BİRLEŞİK Kuvvetler Uzay Unsur Komutanlığı koordinesinde '3'üncü NATO Uzay Harekat Komutanları Konferansı', Almanya'da gerçekleştirildi.

'3'üncü NATO Uzay Harekat Komutanları Konferansı', Birleşik Kuvvetler Uzay Unsur Komutanlığı koordinesinde 'NATO Uzay Harekatlarına Ticari Katkılar' teması ile Almanya'nın Ramstein kentinde gerçekleştirildi. Konferansta, Türkiye ilk defa Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı Hava Pilot Albay Tolga Çınar tarafından temsil edildi.

Düzenlenen etkinlikte, NATO'nun yetenek geliştirme faaliyetleriyle uyumlu şekilde, ticari uzay kabiliyetlerinin NATO'ya entegrasyonu ve olası katkıları ele alındı.