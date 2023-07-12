NATO Zirvesi'nde konuşan Zelenski, tüm dünyaya çağrı yaptı! Pozitif mesajların arasına bir de "ama" sıkıştırdı - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde konuşan Zelenski, tüm dünyaya çağrı yaptı! Pozitif mesajların arasına bir de "ama" sıkıştırdı

12.07.2023 14:04

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin üye olmasını istediği NATO Zirvesi'ne katıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile basın toplantısı yapan Zelenski, "Zirve olumlu ama üyelik daveti de alırsak bu ideal olur. Savaş devam ettiği sürece NATO'ya üye olamayacağımızın farkındayız. Rusya kimin NATO üyesi olacağına karar veremez." dedi. Rusya kanadından yapılan açıklamada ise "Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesi tehlikeli bir hata" denildi.

Litvanya'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne, NATO'ya üye olmak isteyen ve Rusya ile savaşta olan Ukrayna lideri Zelenski de davet edildi. Ukrayna'nın NATO üyelik sürecinin ve savaşın seyrinin ele alınacağı toplantı öncesi kamera karşısına geçen Zelenski, "Zirve olumlu ama üyelik daveti de alırsak bu ideal olur. Savaş devam ettiği sürece NATO'ya üye olamayacağımızın farkındayız." dedi.

"ÜYELİK DAVETİ ALIRSAK İDEAL OLUR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ortak basın toplantısı düzenledi. Önemli mesajlar veren Zelenski, şunları söyledi: "Güvenlik bizim ortak önemsediğimiz şey. İletişimimiz önemli. Barış ve güvenlik konularını konuştuk. olumlu haberlerimiz var. Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili beklentilerimizi konuştuk. Birlikte uzun bir yola girdik. Askerlerimizin artık iyi bir tecrübesi var, bize verilen silahları kullanabildiğimizi gösterdik. Ukrayna bu süreçte AB ile entegrasyonunu ortaya koydu. Bu zirvenin askerlerimiz, vatandaşlarımız için güvenliğimiz için önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bugün bu garantiler, G7 ülkeleri tarafından da onaylanabilir. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Bu zirvenin sonuçları güzel ancak üyelik daveti de alırsak ideal olur.

"ÜYE OLABİLMEK İÇİN HAYATTA KALMAMIZ GEREKİYOR"

Henüz NATO'da değiliz ancak şimdiden harika bir destek görüyoruz. AB ve NATO'ya üyelik için reformları sürdürüyoruz. Ortaklar bize silahlarla yardımcı oluyor. Bunu anlıyoruz. Bazı kişiler üyeliğimizden korkuyor. Çünkü kimse dünya savaşı istemiyor. Bu mantıklı ve anlaşılabilir bir şey. Ukrayna şuan savaşıyor ve savaş sürdüğü sürece NATO'ya üye olamayacağımızı biliyoruz. Ancak verilen sinyaller önemli. Savaş devam ettiği sürece NATO'ya alınmayacağımızın farkındayız. NATO'ya üye olabilmek için hayatta kalmamız gerekiyor.

KREMLİN: UKRAYNA'YA GÜVENLİK GARANTİSİ VERMEK HATA

Öte yandan Stoltenberg ise "Rusya kimin NATO üyesi olacağına karar veremez." ifadelerini kullandı. Kremlin'den yapılan açıklamada da, "Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesi tehlikeli bir hata. Bu garantiler, Rusya'nın güvenliğini tehdit eder. Avrupa'yı gelecek için çok daha tehlikeli hale getirecektir" denildi.

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NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya çağrı NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya çağrı

Litvanya, Ukrayna, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nde konuşan Zelenski, tüm dünyaya çağrı yaptı! Pozitif mesajların arasına bir de "ama" sıkıştırdı - Son Dakika
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