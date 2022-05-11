Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu! - Son Dakika
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Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!

11.05.2022 18:26

Polonya'da bir evin bahçesinde yapılan kazıda bulunanlar, define camiası arasında hızla yayıldı. Bir Nazi askerine ait olan günlükten yola çıkarak kazı gerçekleştiren defineci grup, eldeki kaynaklara göre Hitler'e ait olduğu belirlenen 4 tonluk altın hazinesini buldu. Fakat altınların bir metale birbirine girdiği tespit edildi.

Polonya'da kendilerine Silesian Bridge ismi veren bir grup defineci tarafından gerçekleştirilen kazı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

RESMİ İZİN ALDILAR

Grup, gerekli yerlerden resmi izin aldıktan sonra bir evin bahçesinde kazı çalışmalarına başladı. Kazıda, eski bir nazi askerinin günlüğünden faydalanıldı.

4 TONLUK ALTIN SAKLAMIŞLAR

Altınların, 1939'daki ikinci dünya savaşı sırasında Kızıl Ordu'nun ele geçmesini engellemek amacıyla Hitler'in koruma askerleri tarafından yer altına gömüldüğü öğrenildi.

METALİN İÇİNE KARIŞMIŞ, AYRIŞTIRILACAK

Günler süren kazı sonucunda 1.5 metre derinliğindeki altına ulaşıldı. Ancak tek bir eksik vardı. Altınlar, etrafını saran metalle birleşmişti. Defineciler, resmi yerden gelecek izinden sonra altınların ayrıştırma işlemini gerçekleştirecek.

İşte Hitler'in hazinesi:

Defineci camiası bu haberi konuşuyor! Evin bahçesindeki gizemli kazıdan Hitler'in 4 tonluk altın hazinesi çıktı
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Polonya, Altın, Nazi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu! - Son Dakika


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