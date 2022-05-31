Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti

31.05.2022 00:02

Nepal'de dün yaşanan korkunç kazada dağlık bölgeye düşen, içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın enkazında 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Phadindra Mani Pokhrel, uçaktakilerden kurtulan olmadığını açıklarken kayıp 1 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Nepal'in dağlık kesiminde 22 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı dün kalkıştan kısa süre sonra uçağı kayboldu. Yetkililer, uçağın enkazına dağlık alanda ulaşıldığını açıkladı.

21 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sivil Havacılık İdaresi sözcüsü Deo Chandra Lal Karn, 3 kişilik mürettebat ile 19 yolcunun bulunduğu uçaktakilerden 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

"KURTULAN OLMADI"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Phadindra Mani Pokhrel, yapılan ön değerlendirmelere göre, uçaktakilerden kurtulan olmadığını söyledi.

"KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA KULEYLE TAMASI KESİLDİ"

Nepal Sivil Havacılık İdaresinden dün yapılan açıklamada, dağlık kesimdeki Jomsom kasabasına varmak üzere Pokhara'dan kalkan Tara Air'e ait uçağın, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle temasının kesildiği belirtilmişti.

Mustang bölgesindeki Khaibang civarında başlatılan uçağı arama çalışmalarına havanın kararması ve kötü hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.Uçakta 4 Hint ve 2 Alman dahil 22 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

NEPAL'DE UÇAK KAZALARI SIKLIKLA OLUYOR

Everest dahil dünyanın en yüksek 14 dağından sekizine ev sahipliği yapan Nepal'de çok sayıda uçak kazası meydana geliyor. Hava şartlarının ani değişimlere uğradığı Nepal'de uçak pistleri genellikle ulaşılması zor olan dağlık alanlarda bulunuyor. 2018'de Bangladeş'in başkenti Dakka'dan Katmandu'ya uçan bir yolcu uçağında iniş sırasında meydana gelen kazada 51 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Havacılık, Nepal, Uçak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti - Son Dakika
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