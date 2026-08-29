Nepal\'de Sel Felaketi: 626 Ölü

NEPAL'de çarşamba günü meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 626'ya yükseldiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Rasuwa bölgesinde çarşamba günü Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri boyunca başlayarak alt kesimlere yayılan selde can kayıplarının arttığı belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken selde yaşamını yitirenlerin sayısının 626'ya ulaştığı, aralarında 27 polis personelinin de bulunduğu 2 bin 426 kişiden ise henüz haber alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, selin ardından yürütülen operasyonlarda 4 bin 451 kişinin kurtarıldığı, yaralanan 101 kişinin ise hastanelerde tedavi altında olduğu ifade edildi. Arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde 15 bin 224 güvenlik personelinin görevlendirildiği bildirildi. Ekiplerin halkla koordinasyon halinde kayıplara ulaşmak ve mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Yetkililer, yüksek riskli alanlardaki ailelerin tahliye edildiğini, sel molozları nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ekiplerin ulaştığı bölge sayısının artmasıyla can kaybının daha da yükselebileceği ifade edildi.