Nepal\'de Yıkıcı Sel Felaketi

Nepal'daki büyük ve ani sel felaketinden kurtulanlar, yakınlarının gözlerinin önünde çamur ve sele kapılarak kaybolduğunu anlattı.26 Ağustos Çarşamba günü Nepal ile Tibet sınırında meydana gelen ve köyleri haritadan silen felakette yüzlerce kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi ise kayboldu. Seller o kadar güçlüydü ki sismologlar bunu ilk etapta deprem olarak tespit etti.Kurtarma ekipleri perşembe günü kalın çamur ve enkazın içinde ilerlemeye çalışırken, Nepalli yetkililer etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak için harekete geçti.Nepal'in Nuwakot bölgesinden Kalpana Malla, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ailem gözlerimin önünde sele kapıldı" dedi.Malla, babasının, annesinin, kız kardeşinin ve kız kardeşinin çocuklarının felakette hayatını kaybettiğini söyledi."Selden kaçamadılar; hiç şansları yoktu" dedi. "Bu sel her şeyimizi aldı, ancak oğlum ve ben bir evin çatısına çıktık ve hayatta kaldık ama nasıl olduğunu açıklayamıyoruz."Oğlu Sugam Malla ise annesini elinden çekerek kurtardığını söyledi.Sugam Malla, kız kardeşiyle irtibatı sürdürebilmesi için telefonunu ona verdiğini, ancak artık cep telefonuna ulaşılamadığını söyledi."Sele kapılmış olmasından korkuyorum."Bir başka kadın, Goma Pandit ise mandalarını ve diğer tüm büyükbaş hayvanlarını kaybettiğini söyledi."Tarlalarım da selde yok oldu. On çuval hardal tohumu, tonlarca mısır ve çeltik gitti. Hiçbir şey kalmadı."

Nepal'in başkenti Katmandu'daki TU Hastanesi'nde, selde kaybolan kişilerin aileleri endişeyle bekleyişini sürdürüyor.Telefonunu gösteren Ram Khumari Shrestha BBC'ye, "Bu benim eşim. Şoförlük yaptığı için Rasuwa'ya gitmişti. Dün gece saat 20.00'ye kadar benimle iletişim halindeydi. Ama bu sabah onu arayamadım. Telefonu kapalıydı" dedi.Mani Shrestha Bishwa da çarşamba gecesini hastanede geçirerek küçük kardeşi, kuzeni, amcası ve arkadaşından haber almayı umduğunu söyledi."Onlarla en son sabah 08.30'da iletişim kurdum" dedi.Trekking rehberi Sonam Dorjee, memleketi Rasuwa'nın Syafru köyündeki sele yaklaşık bir saat farkla yakalanmaktan kurtuldu. Yerel saatle 08.00'de köyden ayrılmıştı.Katmandu'ya giderken BBC'ye konuşan Dorjee, sellerin köyü bastığı sırada çıkan sesi duyduğunu söyledi."Deprem gibiydi" dedi. "Evim yıkıldı... Fotoğrafını gördüm."Dorjee, kız kardeşi Dechen Tamang'ın eşi ve diğer bazı aile üyeleriyle birlikte kayıp olduğunu söyledi.Sel felaketini "ani ve yıkıcı" olarak tanımladı."Hayatta kalan birçok kişi artık evsiz ve acil kurtarma ile tahliyeye, ayrıca gıda, geçici barınma ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyuyor."Kız kardeşinin sağ bulunması için dua ettiğini söyleyen Dorjee, "Yüzde 10 ihtimal var, umut ediyoruz" dedi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .