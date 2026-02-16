Netanyahu'dan ABD'ye İran Çağrısı - Son Dakika
Netanyahu'dan ABD'ye İran Çağrısı

16.02.2026 09:21
Netanyahu, ABD'nin İran ile anlaşmasının nükleer programını tamamen ortadan kaldırması gerektiğini belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran ile yapacağı bir anlaşmanın tüm nükleer programının ve altyapısının ortadan kaldırılmasını içermesi gerektiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Kudüs'te düzenlenen bir konferansta konuştu. ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, İran'a odaklandıklarını belirten Netanyahu, ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanacaksa bu anlaşmanın birkaç bileşeninin olması gerektiğini öne sürerek, "Bu bileşenler sadece İsrail'in değil, aynı zamanda ABD, bölge ve dünyanın da güvenliği için önemli" dedi.

Netanyahu, öncelikle İran'ın tüm zenginleştirilmiş uranyumunun ülkeden dışarı çıkarılması gerektiğini savunarak, bunun da yeterli olmayacağını ve ikinci olarak İran'ın tüm zenginleştirme kapasitesinin, bunu mümkün kılan tüm ekipman ve altyapının ortadan kaldırılması gerektiğini iddia etti. Netanyahu, üçüncü olarak ise İran'ın balistik füze programının da ele alınması ve son olarak bölgedeki vekillerine olan desteğini kesmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

