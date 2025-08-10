Netanyahu\'dan Gazze Planı Açıklaması

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze planı, savaşı bitirmenin en iyi yolu" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine tarafından kabul edilen 'Gazze'nin işgaline' yönelik planın ayrıntılarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi nedeniyle İsrail'in 'görevi tamamlamaktan ve Hamas'ı yenmekten başka seçeneği olmadığını' ileri sürdü.

Netanyahu, Gazze'de başlatılması planlanan yeni harekatın, Hamas'ın elinde kalan son iki kalesini hedef alacağını söyleyerek, "Gazze kenti planı, savaşı bitirmenin en iyi yolu" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de yeni güvenlik koridorları ve yardım merkezleri açacağını öne süren Netanyahu, "Amacımız Gazze'yi işgal etmek değil, Hamas'tan kurtarmak. Savaşı uzatmak istemiyorum. Savaşın uzaması rehinelerin birçoğunun açlıktan ölebileceği anlamına geliyor" diye konuştu.