Netanyahu'dan Hizbullah ve İran'a uyarı - Son Dakika
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Netanyahu'dan Hizbullah ve İran'a uyarı

Netanyahu\'dan Hizbullah ve İran\'a uyarı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Lübnan'a düzenlediği hava saldırısı sonrası Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e uyarıda bulundu.

26.08.2024 11:53
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Lübnan'a yaklaşık 100 uçakla düzenlediği hava saldırısı sonrası açıklamasında, "Yaşananlar hikayenin sonu değil" dedi ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e uyarıda bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Yaşananlar hikayenin sonu değil. Bu sabah (25 Ağustos) erken saatlerde Hizbullah, İsrail Devletine roketler ve insansız hava araçlarıyla saldırmaya çalıştı. IDF'yi bu tehdidi ortadan kaldırmak üzere yoğun bir önleyici saldırı gerçekleştirmesi için yönlendirdik. IDF, tamamı Celile'deki vatandaşlarımıza ve kuvvetlerimize saldırmak üzere tasarlanmış olan binlerce kısa menzilli roketi imha etti. Ayrıca IDF, Hizbullah'ın ülkenin merkezindeki stratejik bir hedefe fırlattığı insansız hava araçlarının tamamını ele geçirdi. Hizbullah'a şaşırtıcı ve ezici darbeler vuruyoruz. Üç hafta önce Genelkurmay Başkanını ortadan kaldırdık ve bugün de saldırı planını bozduk. Beyrut'taki Nasrallah ve Tahran'daki Hamaney, bunun kuzeydeki durumu değiştirmek ve halkımızı güvenli bir şekilde evlerine döndürmek için ilave bir adım olduğunu bilmelidir. Tekrar ediyorum, bu hikayenin sonu değil" dedi.

Kaynak: DHA

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