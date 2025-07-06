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Netanyahu, Doha'ya Heyet Gönderiyor

Netanyahu, Doha\'ya Heyet Gönderiyor
06.07.2025 09:49
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile ateşkes müzakereleri için Doha'ya heyet gönderiyor.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için Doha'ya heyet gönderme kararı aldığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya heyet gönderme kararı aldığı belirtildi. İsrail heyetinin bugün Doha'ya gitmek üzere yola çıkabileceği kaydedildi. Netanyahu'nun ise yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Binyamin Netanyahu, İsrail, Katar, Doha, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu, Doha'ya Heyet Gönderiyor - Son Dakika

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