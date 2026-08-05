Netanyahu: Gazze\'den çekilme Hamas\'ın silahsızlanmasına bağlı

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar İsrail'in Gazze'de halihazırda bulunduğu hatlardan çekilmeyeceğini söyledi.

Netanyahu, sosyal medya hesabında yayımladığı videoda, "Trump yönetimi bize bir taslak gönderdi. Kabul etmedik. Bu bizim taslağımız değil. Görüşlerimizi ilettik. Bizim tutumumuz budur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı" demişti. Trump, plan kapsamında "Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri çekilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Trump yönetimi, yeni taslağı 9 Ekim 2025'te imzalanan ve ertesi gün yürürlüğe giren Gazze ateşkesinin devamı olarak nitelendiriyor. Anlaşma büyük çaplı askeri operasyonları durdurmuş ve Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamıştı. Ancak Hamas'ın silahsızlandırılması, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve bölgenin savaş sonrası yönetimi gibi konular sonuçsuz kalmış ve İsrail'in saldırıları devam etmişti.

Netanyahu'nun reddettiğini açıkladığı son taslak, önceki ateşkes anlaşmasında sonuçlandırılamayan Hamas'ın silahsızlandırılması, İsrail'in saldırılarını durdurması ve Gazze'de kontrol ettiği yaklaşık yüzde 60'lık bölgeden çekilmeye başlaması başlıklarını içeriyordu.

Bu sene ekim ayında yeniden seçilmek için yarışmaya hazırlanan Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının İsrail'in çekilmesinden önce gerçekleşmesi gerektiğini yineledi.