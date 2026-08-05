Netanyahu: Gazze'den çekilme Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu: Gazze'den çekilme Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı

Netanyahu: Gazze\'den çekilme Hamas\'ın silahsızlanmasına bağlı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, Hamas silahsızlanmadan İsrail'in Gazze'den çekilmeyeceğini açıkladı.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar İsrail'in Gazze'de halihazırda bulunduğu hatlardan çekilmeyeceğini söyledi.

Netanyahu, sosyal medya hesabında yayımladığı videoda, "Trump yönetimi bize bir taslak gönderdi. Kabul etmedik. Bu bizim taslağımız değil. Görüşlerimizi ilettik. Bizim tutumumuz budur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı" demişti. Trump, plan kapsamında "Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri çekilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Trump yönetimi, yeni taslağı 9 Ekim 2025'te imzalanan ve ertesi gün yürürlüğe giren Gazze ateşkesinin devamı olarak nitelendiriyor. Anlaşma büyük çaplı askeri operasyonları durdurmuş ve Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamıştı. Ancak Hamas'ın silahsızlandırılması, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve bölgenin savaş sonrası yönetimi gibi konular sonuçsuz kalmış ve İsrail'in saldırıları devam etmişti.

Netanyahu'nun reddettiğini açıkladığı son taslak, önceki ateşkes anlaşmasında sonuçlandırılamayan Hamas'ın silahsızlandırılması, İsrail'in saldırılarını durdurması ve Gazze'de kontrol ettiği yaklaşık yüzde 60'lık bölgeden çekilmeye başlaması başlıklarını içeriyordu.

Bu sene ekim ayında yeniden seçilmek için yarışmaya hazırlanan Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının İsrail'in çekilmesinden önce gerçekleşmesi gerektiğini yineledi.

Kaynak: ANKA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu: Gazze'den çekilme Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor
Mersin’de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı Mersin'de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı
Maltepe’de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı
Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı
Gaziantep’te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı

17:26
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
16:27
Herkes ekran başına Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
16:03
TBMM’deki teklifte kritik detay Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
15:59
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 17:32:18. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu: Gazze'den çekilme Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.