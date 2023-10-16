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Netanyahu'dan Hamas'ı yenmek için tüm dünyaya birleşme çağrısı: Bu savaş sizin de savaşınızdır - Son Dakika

Netanyahu'dan Hamas'ı yenmek için tüm dünyaya birleşme çağrısı: Bu savaş sizin de savaşınızdır

Son Güncelleme: 16.10.2023 17:08

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sonra bölgeyi ablukaya alan İsrail'in saldırıları hız kesmeden sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Hamas'ı yenmek için birleşme çağrısı yapıp dünyaya seslenen Netanyahu, "Bu savaş aynı zamanda sizin de savaşınızdır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dünyaya seslenen Netanyahu, Hamas'ı yenmek için birleşme çağrısı yaparak, "Bu savaş aynı zamanda sizin de savaşınızdır" dedi.

Netanyahu, Hamas'ı yenmek için bütün dünyaya birleşme çağrısı yaptı: Bu savaş sizin de savaşınızdır

NETANYAHU: BU SAVAŞ SİZİN DE SAVAŞINIZDIR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından çıkan çatışmalar devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'ne 10 gündür savaş uçaklarıyla saldırı gerçekleştirirken, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan bir açıklama daha geldi. İsrail Başbakanı, Hamas'ı yenmek için birleşme çağrısı yaparak dünyaya seslendi. Netanyahu, "Bu savaş aynı zamanda sizin de savaşınızdır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Hamas'ı yenmek için bütün dünyaya birleşme çağrısı yaptı: Bu savaş sizin de savaşınızdır
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"ÖDEYECEĞİNİZ BEDEL ÇOK DAHA AĞIR OLUR"

İran ve Hizbullah'a da sert bir uyarıda bulunan Netanyahu, "Aynı hataları tekrarlamayın, irademizi sınamayın. Bu sefer ödeyeceğiniz bedel çok daha ağır olur" dedi.

Netanyahu, Hamas'ı yenmek için bütün dünyaya birleşme çağrısı yaptı: Bu savaş sizin de savaşınızdır

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Netanyahu, Hamas'ı yenmek için bütün dünyaya birleşme çağrısı yaptı: Bu savaş sizin de savaşınızdır

BÖLGEDE CAN KAYBI ARTIYOR

7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 10. gününde Gazze'deki toplam can kaybı ise 2 bin 750'ye, yaralı sayısı da 9 bin 700'e yükseldi. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Netanyahu, Hamas'ı yenmek için bütün dünyaya birleşme çağrısı yaptı: Bu savaş sizin de savaşınızdır
Netanyahu, Hamas'ı yenmek için bütün dünyaya birleşme çağrısı yaptı: Bu savaş sizin de savaşınızdır

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'dan Hamas'ı yenmek için tüm dünyaya birleşme çağrısı: Bu savaş sizin de savaşınızdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu'dan Hamas'ı yenmek için tüm dünyaya birleşme çağrısı: Bu savaş sizin de savaşınızdır - Son Dakika
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