Netanyahu'dan Hamas'ı yenmek için tüm dünyaya birleşme çağrısı: Bu savaş sizin de savaşınızdır

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dünyaya seslenen Netanyahu, Hamas'ı yenmek için birleşme çağrısı yaparak, "Bu savaş aynı zamanda sizin de savaşınızdır" dedi.

NETANYAHU: BU SAVAŞ SİZİN DE SAVAŞINIZDIR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından çıkan çatışmalar devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'ne 10 gündür savaş uçaklarıyla saldırı gerçekleştirirken, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan bir açıklama daha geldi. İsrail Başbakanı, Hamas'ı yenmek için birleşme çağrısı yaparak dünyaya seslendi. Netanyahu, "Bu savaş aynı zamanda sizin de savaşınızdır" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"ÖDEYECEĞİNİZ BEDEL ÇOK DAHA AĞIR OLUR"

İran ve Hizbullah'a da sert bir uyarıda bulunan Netanyahu, "Aynı hataları tekrarlamayın, irademizi sınamayın. Bu sefer ödeyeceğiniz bedel çok daha ağır olur" dedi.