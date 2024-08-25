Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar veririz

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'da düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar veririz" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a yaklaşık 100 savaş uçağıyla düzenlenen hava saldırılarına yönelik açıklamasında, "Bu sabah Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak üzere hazırlık yaptığını tespit ettik. Savunma Bakanı ve IDF Genelkurmay Başkanı ile mutabık kalarak IDF'nin tehdidi bertaraf etmek üzere harekete geçmesi talimatını verdik. O günden bu yana IDF tehditleri bertaraf etmek için güçlü adımlar atmaktadır. Kuzey İsrail'i hedef alan binlerce roketi imha etti. Diğer pek çok tehdidi de bertaraf ediyor ve hem savunma hem de saldırı anlamında çok güçlü adımlar atıyor. Ülkemizi savunmak, kuzeyde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine döndürmek ve basit bir kuralı uygulamaya devam etmek için her şeyi yapmaya kararlıyız. Kim bize zarar verirse biz de onlara zarar veririz" dedi.