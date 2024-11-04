Netanyahu'nun Yardımcısı Güvenlik İhlali Sebebiyle Tutuklandı - Son Dakika
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Netanyahu'nun Yardımcısı Güvenlik İhlali Sebebiyle Tutuklandı

İsrail'de dört kişi, gizli bilgilerin sızdırılması nedeniyle tutuklandı. Eli Feldstein dikkat çekiyor.

04.11.2024 15:06
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(ANKARA) - İsrail'in Rishon Lezion Sulh Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yardımcılarından Eli Feldstein'in de aralarında bulunduğu dört kişinin "gizli bilgilerin yasadışı yollardan temin edilmesinden kaynaklanan güvenlik ihlali" iddiaları sebebiyle tutuklandığını açıkladı.

İsrail'in Rishon Lezion Sulh Ceza Mahkemesi yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir yardımcısının gizli bilgileri sızdırdığından şüphelenilen bir davayla ilgili yayın yasağını kısmen kaldırarak baş şüphelinin adını ve diğer bazı ayrıntıları açıkladı. Mahkeme, "gizli bilgilerin yasa dışı yollardan temin edilmesinden kaynaklanan güvenlik ihlali" soruşturmasıyla bağlantılı olarak Başbakanlık Ofisi'nde çalışan bir sözcü olan Eli Feldstein'in de aralarında bulunduğu dört kişinin tutuklandığını belirtti.

Rishon Lezion Sulh Ceza Mahkemesi Başkanı Menahem Mizrahi tarafından yapılan açıklamaya göre, Eli Feldstein, "ulusal güvenlikle ilgili çok gizli bilgileri Avrupa medya kuruluşlarına ifşa etmekle" suçlanıyor. Diğer üç şüphelinin isimleri mahkeme tarafından gizli tutulurken, bu kişilerin savunma kurumuyla bağlantılı oldukları doğrulandı. Mahkemeden soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) gizli ve hassas istihbarat bilgilerinin IDF'den alınıp yasadışı yollardan çıkarıldığına dair ciddi şüphelerin ortaya çıkmasının ardından başladı ve ulusal güvenliğe ciddi zarar verileceği ve bilgi kaynaklarının tehlikeye atılacağı endişelerine yol açtı. Bu olay, savunma organlarının [ Gazze'de tutulan] rehineleri serbest bırakma hedefine ulaşma kabiliyetine zarar verilmiş olabilir."

Son günlerde Netanyahu davayla arasına mesafe koymaya çalışmış, ofisinden kimsenin tutuklanmadığını ya da soruşturma altında olmadığını iddia ederek, sızıntıların kendisi için siyasi açıdan uygun olduğunu iddia eden eleştirilere karşı çıkmıştı. Netanyahu, kamuoyu önünde yayın yasağının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Netanyahu'nun Yardımcısı Güvenlik İhlali Sebebiyle Tutuklandı - Son Dakika

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