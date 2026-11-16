Netanyahu ofisinin Raam üyelerini seçim öncesi tutuklatmaya çalıştığı iddia edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, geçen ayki genel seçimlerden önce İsrailli Arap üyeleri olan bir partinin üyelerini, seçim yolsuzluğu iddiasına dayanak yapmak için tutuklatmaya çalıştığı iddia edildi.İki İsrailli muhalif lider olayı "darbe girişimi" olarak tanımladı. İddia İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haber araştırma programı tarafından duyuruldu.Habere göre, polis, İsrailli Arap toplumunda oy satın alma iddialarına ilişkin soruşturmayı başlatan iddianın, bizzat Başbakanlık Ofisi'ndeki görevliler tarafından kasten servis edilip edilmediğini araştırıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, seçim günü ve sonrasında, "Arap partilerinin oyları çaldığı" yönündeki iddialarını dile getirmişti.Habere göre 27 Ekim'deki seçimlerden önce Netanyahu'nun özel kalem müdürü Ido Norden, polise telefon açıp, Arap Raam Partisi üyeleri hakkında ihbarda bulundu. Habere göre Norden polislere, Netahyahu'nun başbakanlık ofisinin eski çalışanı olan bir istihbaratçıyı kaynak gösterdi.Bu istihbarat kaynağının iddiasıyla üç Raam üyesinin gözaltına alındı. Polis daha sonra bilginin doğru olmadığını tespit etti ve üç kişi serbest bırakıldı. İsrail polisi, başbakanlık ofisi kaynaklı ihbarın, seçim hırsızlığı iddiasına dayanak üretmek amaçlı ortaya atılmış olabileceği üzerinde de duruyor.Muhalefetteki Beyaşad Listesi'nin eş başkanı Yair Lapid, X platformundaki paylaşımında "Daha çok ayrıntı aydınlatıldıkça, durum netleşiyor. Bu seçimleri akamete uğraşmaya çalışmak değildi. Bu bir darbe girişimiydi" dedi. Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yayımladı.İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi de iç güvenlik teşkilatı Şin Bet'in başındaki David Zini'nin, Ortak Liste adlı Arap blokunun liderlerinin telefonlarını dinleme başvurusu yaptığını bildirdi.Habere göre başsavcı, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Haberlerin ardından Ortak Liste lideri Yusuf Cabareen de yaşananları "Netanyahu'nun darbe girişimi" diyerek kınadı. X'te paylaşım yapan Cabareen "Bulgular teyit edilirse bu, seçim sonuçlarına hile karıştırmak için hükümetin tam da kalbindeki bir suç mekanizması. Sorumlu herkesten hesap sorulmalı, Netanyahu da dahil" dedi. 'Netahyahu bir dakika bile kalmamalı' Raam'ın iki numarası, eski polis müdürü Yoav Segalovitz de acil soruşturma çağrısı yaptı. Segalovitz sosyal medya payaşımında "Bu şüpheler, acil, bağımsız, kapsamlı ve buna bulaşan her seviyedeki, her görevdeki, herkese uzanan bir soruşturma gerektiriyor" yazdı. Yoav Segalovitz ayrıca "Netanyahu kendisi ülkeyi çalmaya çalışırken, bu seçimin çalındığını iddia etti" diye de ekledi. Netanyahu'nun başlıca rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkon da Pazar günü, vekaleten görevine devam eden Netanyahu'nun "bir dakika bile hükümetin başı olarak kalamayacağını" söyledi. Netanyahu bloku da da Eisenkot bloku da geçen ayki seçimlerde hükümet kurmaya yetecek 61 sandalyeye ulaşamadı. İki Arap Partisi Ortak Liste ve Raam Eisenkot'u destekleyeceklerine yönelik işaretler vermişti.